Vorarlberger Bergbahnen mit Sommerergebnis zufrieden

Die Vorarlberger Bergbahnen verzeichnen ein gutes bis sehr gutes Sommerergebnis 2023 mit einer Umsatzsteigerung von rund fünf Prozent im Vorjahresvergleich.

Der zurückliegende, warme Sommer und das stabile Wetter führten bei den Vorarlberger Bergbahnen zu einem guten bis sehr guten Ergebnis. Wie die Zwischenbilanz der Sommersaison 2023 ergibt, konnten die Seilbahnen ein Umsatzplus von fünf Prozent im Vorjahresvergleich erwirtschaften, gleichzeitig wurden rund zwei Prozent mehr Ersteintritte verzeichnet. „Die Bergbahnen setzen seit vielen Jahren gezielt auf den Ausbau des Ganzjahrestourismus, sodass den Gästen eine sehr breite und attraktive Palette an Bergerlebnissen zur Verfügung steht. Das spiegelt sich auch in der Umsatzentwicklung und in den Besucherzahlen wider. Besonders freut uns letzteres, nämlich dass wir mehr Gäste begrüßen durften“, erklärt Andreas Gapp, Fachgruppenobmann der Vorarlberger Bergbahnen.