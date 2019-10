Vorarlberger Bergbahnen mit Rekordumsatz

Die Vorarlberger Bergbahnen konnten in der Sommersaison 2019 eine Umsatzsteigerung von 1,25 Prozent verzeichnen.

Investitionen in Erlebnisangebote

Rund zwei Millionen Euro haben die Vorarlberger Bergbahnen in die Sommersaison 2019 investiert. Wie bereits in den vergangenen Jahren floss auch heuer wieder der Löwenanteil davon in den Ausbau der Erlebnisangebote am Berg.