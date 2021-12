Vorarlberger bei tödlichem Unfall in Kärnten verletzt

Ein Vorarlberger Ehepaar war am Mittwoch in einen tödlichen Verkehrsunfall in Kärnten verwickelt.

Eine 21 Jahre alte Frau und ein 28-Jähriger, beide aus dem Bezirk Spittal an der Drau, sind am Mittwochvormittag bei einem Frontalzusammenstoß auf der Drautal-Bundesstraße B100 in Kleblach-Lind (Bezirk Spittal/Drau) ums Leben gekommen. Die 21-jährige Lenkerin war laut Polizei mit ihrem Auto in einer Rechtskurve nach links abgekommen und seitlich in das entgegenkommende Auto eines 58 Jahre alten Vorarlbergers geprallt.

Vorarlberger Paar im Spital

Für die 21-Jährige und ihren Beifahrer kam jede Hilfe zu spät, beide starben noch an der Unfallstelle. Der Vorarlberger und seine 51-jährige Ehefrau wurden bei der Kollision verletzt und mit der Rettung bzw. dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Die B100 war nach dem Unfall vier Stunden lang für den gesamten Verkehr gesperrt, der Verkehr wurde großräumig umgeleitet. Die genauen Umstände, die zu dem Zusammenstoß geführt haben, waren vorerst nicht bekannt, die Staatsanwaltschaft Klagenfurt beauftragte einen Sachverständigen.