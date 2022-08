Vorarlberger bei Alpinunfall im Maltatal verletzt

Ein 41-jähriger Vorarlberger ist am Dienstag bei einem Alpinunfall im Kärntner Maltatal verletzt worden.

Der Mann war laut Polizei beim Aufstieg von der Kölnbreinsperre über den sogenannten Salzgittersteig zur Kattowitzer Hütte auf ungefähr 2.350 Metern Höhe gestürzt. Er konnte noch selbstständig die nahe gelegene Schutzhütte erreichen. Der Notarzthubschrauber C7 brachte ihn schließlich in das Krankenhaus Spittal an der Drau, berichtete die Polizei in einer Aussendung.