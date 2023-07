Vorarlberger Bayern-Juwel vor Wechsel nach Österreich

Der gebürtige Dornbirner Paul Wanner könnte nächste Saison in der österreichischen Bundesliga kicken.

Paul Wanner, der jüngste Spieler den Bayern München jemals in der deutschen Bundesliga auflaufen ließ (16 Jahre, 15 Tage), soll leihweise in Österreich spielen. Der FC Bayernarbeitet an einem entsprechenden Deal.