Vorarlberger Bargehr/Mähr bei 470er-WM verbessert

Die Vorarlberger David Bargehr und Lukas Mähr haben sich bei den Segel-Weltmeisterschaften in Aarhus (DEN) in der 470er-Herrenklasse am Freitag vom 31. auf den 18. Rang verbessert und Kurs auf die Gold-Flotte genommen.

In der dritten Wettfahrt des Tages gelang dem Duo ein zweiter Platz in seiner Qualifikationsgruppe.Zuvor hatten die OeSV-Athleten wegen eines Wantenbruchs in der ersten Wettfahrt eine Schrecksekunde zu überstehen und segelten die zweite mit einem Provisorium. “Unter all diesen Umständen war es ein exzellenter Tag, das hätte auch ganz anders ausgehen können”, resümierte Steuermann Bargehr.

Ergebnisse Segel-WM Aarhus – 470er Herren – Zwischenstand nach 4 Wettfahrten (1 Streichresultat): 1. Kazuto Doi/Naoya Kimura (JPN) 9 Punkte. Weiter: 18. David Bargehr/Lukas Mähr 24 – 42. Niko Kampelmühler/Thomas Czajka 54 – 49. Yannis Saje/Lukas Haberl (alle AUT) 64.