Vorarlberger Badegewässer sehr sauber

Erste Kontrollen der Badequalität zeigen sehr gutes Ergebnis für Vorarlbergs Badegewässer

Von Anfang Juni bis Ende August wird die Badequalität der stark frequentierten Badestellen regelmäßig kontrolliert. Dies sind zehn Strände am Bodensee und sechs Badeseen im Rheintal und Walgau, die auch als offizielle EU-Badestellen ausgewiesen sind. Die jüngsten Laboruntersuchungen der Wasserproben von diesen Badestellen erbrachten nur sehr geringe Keimgehalte weit unterhalb der Grenzwerte gemäß Bäderhygienegesetz. Auch die Befunde vor Ort lieferten durchwegs anstandslose Ergebnisse. Die heurige Erstuntersuchung belegt somit für alle kontrollierten Badestellen eine ausgezeichnete Badequalität.

Wasserqualität laufend untersucht

Baden und COVID 19

Auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse kann davon ausgegangen werden, dass das Infektionsrisiko durch Corona-Viren im Badewasser aufgrund der hohen Verdünnung in Seen bzw. aufgrund der Desinfektionsmaßnahmen in Bädern gering ist, wenn eine einwandfreie Badequalität gemäß Bäderhygienegesetz sichergestellt ist.