Vorarlberger Bäckerei Ölz trotz Umsatz-Rückgangs mit 2021 zufrieden

Der Vorarlberger Großbäcker Ölz erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 213 Millionen Euro.

2020 lag dieser bei 217 Millionen Euro. Grund seien die Herausforderungen durch die Pandemie und wiederholte Lockdowns, dennoch habe man den zweithöchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt, so das Unternehmen am Donnerstag. Der Familienbetrieb gibt bis auf den Umsatz traditionell keine Unternehmenskennzahlen bekannt.

Bernhard und Florian Ölz, Geschäftsführer und Miteigentümer von Ölz, sprachen daher in einer Aussendung, verbunden mit einem Dank an die 971 Mitarbeitenden, dennoch von einem sehr guten Ergebnis, man habe damit die Erwartungen übertroffen. So sei die Inlandsnachfrage auf hohem Niveau stabil geblieben, die Exportmärkte hätten sich positiv entwickelt.