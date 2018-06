Vorarlberger Alkolenker muss zahlen: 1200 Euro plus vier Monate bedingt

Zuerst gegen Hauswand gekracht, dann im Rückwärtsgang gegen Hintermann.

In Hohenems sollte im Jänner ein 30-jähriger Dornbirner aufgrund einer Verkehrskontrolle anhalten. Doch der Mann ignorierte die Beamten, gab Gas und fuhr davon. In Hohenems in der Nähe des Cineplex fuhr er trotz Rot in eine Kreuzung ein. Ein anderer Verkehrsteilnehmer, der Grün hatte, konnte einen Kollision – zunächst noch – verhindern. Wenig später krachte es, der Geländewagen war in einer Hauswand gelandet. Der zweifach Vorbestrafte hatte wohl die nasse Fahrbahn und seine Geschwindigkeit unterschätzt, den Alkoholpegel von 1,84 Promille ebenfalls.