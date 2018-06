Vorarlberg/Bürs: Moped-Lenkerin (16) stürzt nach Überholmanöver

Nach einem Überholmanöver stürzte eine 16-jährige Moped-Lenkerin und verletzte sich am Knie. Der überholende Pkw flüchtete.

Die 16-jährige war am Freitagmorgen gegen 8 Uhr mit ihrem Moped auf der L 82 aus Richtung Bürserberg kommend in Fahrrichtung Bürs unterwegs. Nach einer Rechtskurve wurde sie von einem schwarzen Kleinwagen überholt. Der Lenker des Kleinwagens, mit vermutlich deutschem Unterscheidungskennzeichen, streifte die Moped-Lenkerin, die daraufhin zu Sturz kam und sich am Knie verletzte. Der Lenker des Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Bürs fort. Zeugen beziehungsweise der Lenker des Fahrzeuges werden ersucht, mit der PI Bludenz Kontakt aufzunehmen.