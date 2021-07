Vorarlberg: Zwölf Neuinfektionen am Mittwoch

Am Mittwoch wurden zwölf Neuinfektionen verzeichnet, dem gegenüber stehen drei genesene Personen.

Stand Donnerstag 8 Uhr: Zwölf Neuinfektionen wurden am Mittwoch registriert, drei Personen gelten im gleichen Zeitraum als genesen. Bis Donnerstagmorgen wurden 13 weitere Genesungen verzeichnet. Damit liegt die Zahl der aktiv positiven Corona-Fälle in Vorarlberg bei 209. Seit Beginn der Pandemie sind in Vorarlberg 31.096 Personen positiv auf Covid-19 getestet worden.