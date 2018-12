Vorarlberg: Zwei Verletzte nach Unfall in Egg

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Unfall auf der L26 von Egg in Richtung Schwarzenberg.

Eine 35-Jährige war gegen 16.40 Uhr mit ihrem Fahrzeug auf der L26 von Egg kommend in Richtung Schwarzenberg unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 60-jährige Frau aus Alberschwende mit ihrem Pkw von der Gemeindestraße Grund in die L26 ein. In weiterer Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die 35-jährige Lenkerin sowie deren gleichaltrige Beifahrerin wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt, sie wurden ins KH Dornbirn gebracht. (red)