Vorarlberg: Zwei Verletzte bei Unfall in Wolfurt

Am Mittwoch wurden bei einem Unfall in Wolfurt zwei Personen verletzt.

Gegen 8.45 Uhr kam es Mittwochmorgen zu einem Unfall in Wolfurt. Eine Frau war auf der L3 von Schwarzach in Richtung Wolfurt unterwegs. Im Bereich der Kreuzung Brühlstraße/Weberstraße wollte sie links abbiegen. Vermutlich aufgrund einer teilweise vereisten Scheibe war die Sicht eingeschränkt, wie die Polizei auf VOL.AT-Anfrage angab. In weiterer Folge kam es zu einer Kollision mit einem anderen Fahrzeug, welches ebenfalls von einer Frau gesteuert wurde.