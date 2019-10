Vorarlberg: Zwei Verletzte bei Unfall in Gaißau

Eine Motorradfahrer und eine E-Bikerin wurde bei einem Unfall in Gaißau verletzt.

Ein 43-jähriger Motorrad-Lenker fuhr am Sonntag um 17.40 Uhr auf der Hauptstraße (L 19) in Richtung Höchst. Auf Höhe Km 3,5 kollidierte er mit einer 69-jährigen E-Bikerin, welche in Richtung Gaißau-Ortsmitte unterwegs war und vom Fahrradweg kommend die Hauptstraße überqueren wollte. Beide Personen kamen dabei zu Sturz und zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Sie wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Bregenz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.