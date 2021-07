Vorarlberg: Zwei Neuinfektionen am Freitag

Am Freitag wurden in Vorarlberg zwei Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem gegenüber stehen drei Genesungen.

Stand Samstag 8 Uhr: Die Corona-Lage in Vorarlberg entspannt sich weiter. Bis Mitternacht wurden in Vorarlberg zwei Neuinfektionen und drei Genesungen verzeichnet. Am Samstag gab es bislang keine Neuinfektionen.