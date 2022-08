Vorarlberg: Zwei E-Bike-Lenker verletzt ins KH gebracht

Am Sonntag kam es in Vorarlberg zu zwei E-Bike-Unfällen.

Am Sonntag kam es in Bregenz zu gleich zwei E-Bike-Unfällen in Vorarlberg. Dabei wurde eine Frau (55) in Dornbirn schwer verletzt und ein stark alkoholisierter Mann (17) zog sich bei einem Unfall in Bregenz zahlreiche Abschürfungen zu.

Eine 55-jährige Frau fuhr am Sonntag, 7. August 2022, gegen 22.10 Uhr, mit dem E-Bike in Dornbirn auf der Webergasse in Richtung Kanalgasse. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte die Frau und zog sich einen offenen Unterschenkelbruch zu. Die Schwerverletzte wurde mit der Rettung ins LKH Dornbirn eingeliefert.

Ein Alko-Test konnte aufgrund ihrer Verletzungen nicht durchgeführt werden. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

Stark alkoholisiert: Sturz mit E-Bike in Bregenz

Am selben Tag fuhr ein 17-jähriger, stark alkoholisierter Mann um 6.30 Uhr, mit dem E-Bike in Bregenz auf der Arlbergstraße (L 190) in Richtung Lauterach. Auf Höhe Km 56,2 stürzte der Mann und zog sich diverse Abschürfungen zu. Er wurde mit der Rettung ins LKH Bregenz eingeliefert.

Ein Alko-Test verlief positiv. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.