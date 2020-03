Vorarlberg: Zumtobel nach drei Quartalen mit deutlich besserem Ergebnis

Der börsennotierter Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel hat in den ersten drei Quartalen 2019/20 das Ergebnis deutlich verbessert.

"Preisdruck immens groß"

"Die Lichtbranche ist ein hartumkämpfter Markt und der Preisdruck ist immens groß", so Zumtobel-Chef Alfred Felder am Dienstag in einer Pressemitteilung. Dazu kämen "makroökonomische Unsicherheiten wie die Auswirkungen des Coronavirus und ein schwächelndes globales Wirtschaftswachstum", von dem auch die für Zumtobel besonders wichtigen Märkte wie Deutschland oder Großbritannien betroffen seien. "Aufgrund dieser Marktwidrigkeiten rechnen wir mit einem herausfordernden letzten Quartal und gehen daher für das Gesamtjahr nach wie vor von einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 3 und 5 Prozent aus, bei einem leichten Umsatzanstieg." Auch das Mittelfristziel einer EBIT-Marge von circa 6 Prozent bis zum Geschäftsjahr 2020/21 bleibe weiter aufrecht, heißt es in der heutigen Mitteilung.