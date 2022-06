Vorarlberg: Zumtobel holt ÖBB-Manager in Vorstand

Der Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel erweitert seinen Vorstand.

Das bisher dreiköpfige Gremium wird ab 1. November 2022 von Marcus Frantz ergänzt, der zuletzt als Chief Information Officer bei der ÖBB Holding AG tätig war. Er soll bei Zumtobel künftig als Vorstand für Digitalisierung und Transformation (Chief Digital Transformation Officer) die digitale Entwicklung des Unternehmens vorantreiben, so der Lichtkonzern am Donnerstag in einer Aussendung.