Vorarlberg: Zeugensuche nach Kassendiebstählen

Unbekannte stahlen 14 Zeitungsständer in Lauterach und Hard.

Eine bislang unbekannte Täterschaft entfernte in der Zeit vom 15. bis 22. November 2020 an sechs Tatörtlichkeiten in Lauterach in der Bundesstraße und Karl-Höll-Straße sowie an zwei Örtlichkeiten in Hard im Schäfferhof und in der Hofsteigstraße insgesamt 14 Zeitungsständer von ihrem Standplatz. Die noch unbekannte Täterschaft brach anschließend mittels unbekanntem Werkzeug die Zeitungskassen auf und stahl das Bargeld aus den Kassen. Die Polizeiinspektion Lauterach ersucht um Hinweise zu den Diebstählen.