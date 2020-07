Zeugensuche: Hundehalter meldete sich nach Hundebiss

Ein Schäferhund biss eine Radfahrerin, die Polizei suchte nach Zeugen. Nun meldete sich der Hundehalter.

Am Montag gegen 08:20 Uhr fuhr eine 34-jährige Radfahrerin auf dem Geh- und Radweg Mösleweg von Götzis in Richtung Altach. Auf Höhe des BORG Götzis passierte die Fahrradfahrerin einen Mann und dessen Schäferhund. Der freilaufende Hund biss der 34-Jährigen zwei Mal in das rechte Bein. In ihrem Schock fuhr die Frau weiter und blieb nicht stehen.