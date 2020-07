Vorarlberg: Zeugensuche nach Geldwechselbetrug

Die Polizei sucht nach Opfern von Geldwechselbetrügern.

Bei der Polizeiinspektion Bludenz werden derzeit Ermittlungen im Zusammenhang mit einem am Freitagnachmittag stattgefundenen Geldwechselbetrug durchgeführt. Es wurde versucht, Mitarbeiter in verschiedenen Geschäften im Großraum Vorarlberg im Zuge des Bezahlvorganges in ein Gespräch zu verwickeln und dadurch erhöhte Rückgeldherausgaben zu erwirken.