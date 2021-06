Vorarlberg: Zeugenaufruf nach Fahrradunfall

Eine 51-Jährige wurde bei einem Unfall in Hörbranz verletzt - die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Montag um 11.25 Uhr fuhr eine 51-jährige E-Bike-Lenkerin mit ihrem Fahrrad in Hörbranz auf der Allgäustraße in Fahrtrichtung Lochau. Kurz vor der Kreuzung mit der Ziegelbachstraße bog ein entgegenkommendes Fahrzeug unmittelbar vor der Frau nach links in die Ziegelbachstraße ein und nahm ihr dabei den Vorrang. Um eine Kollision zu verhindern, musste die Fahrradfahrerin ihr E-Bike stark abbremsen, wodurch sie zu Sturz kam und verletzt wurde. Sie musste mit der Rettung ins LKH Bregenz eingeliefert werden.