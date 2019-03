Vorarlberg: Zehn Führerscheine am Faschingsdienstag abgenommen

Am Faschingsdienstag führte die Vorarlberger Polizei Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Suchtmittel und Alkohol im Straßenverkehr" durch.

Die Vorarlberger Polizei war am Faschingsdienstag von 16 Uhr bis 2.45 Uhr in der Früh bei Schwerpunktkontrollen in den Bezirken Bludenz und Feldkirch unterwegs. Insgesamt wurden 362 Alko-Vortests durchgeführt. Bei acht Lenkern wurde ein erhöhter Alkoholwert festgestellt, fünf davon wiesen einen Wert von über 0,8 Promille auf. Es wurden 23 klinische Untersuchungen (Suchtgift) durchgeführt – bei fünf Lenkern wurde eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt.