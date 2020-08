Vorarlberg: Zahl der Maskenverweigerer in Öffis sinkt

Seit August müssen Maskenverweigerer in den Öffis mit einer Strafe in Höhe von 40 Euro rechnen.

Seit April gilt die Maskenpflicht auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Nachdem sich mehrere Fahrgäste nicht daran hielten und das Tragen einer Maske auch nach Aufforderung verweigerten, wird seit August gestraft. Personen, die ohne Maske in den Öffis unterwegs sind, müsse eine Strafe in Höhe von 40 Euro zahlen.