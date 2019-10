Vorarlberg: Wütender 36-Jähriger zerkratzt Fahrzeuge

Ein 36-jähriger Mann hat im Raum Feldkirch vier Pkw und einen Reisebus zerkratzt und dabei einen Schaden von 15.000 Euro angerichtet.

Der 36-Jährige machte sich in der Nacht auf den 22. August mit einem spitzen Gegenstand an Autos in Sulz, Röthis und Muntlix zu schaffen. Am 4. September beschädigte er einen weiteren Pkw. Bei dem in Röthis abgestellten Reisebus zerkratzte der 36-Jährige die Fahrerseite auf ganzer Länge.