Vorarlberg würdigte Verdienste von Alt-LH Herbert Keßler

LTP Sonderegger und LH Wallner erinnerten im Landtag an den "leidenschaftlichen und geradlinigen politischen Einsatz Keßlers für das Land und seine Menschen".

Ära Keßler mit etlichen Meilensteinen

In seiner Ansprache ging Markus Wallner auch auf die vielfältigen Weichenstellungen und bedeutenden Entscheidungen in der Ära Keßler ein. Neben kulturpolitischen Meilensteinen wie dem Festspielhaus Bregenz, dem Bildungszentrum Schloss Hofen in Lochau, der Landesbibliothek oder dem Landeskonservatorium in Feldkirch fallen in die Amtszeit Keßlers auch der Neubau des LKH Feldkirch sowie große Verkehrsinfrastrukturprojekte wie die Rheintalautobahn oder der Arlbergtunnel. Im Bereich der Gesundheitspolitik hat Keßler der Vorsorge einen deutlich höheren Stellenwert eingeräumt und im Umweltschutz den Gewässerschutz und die Luftreinhaltung zur Chefsache erklärt. Besonders wichtig war Herbert Keßler zudem die umfassende Stärkung der Familien als Keimzelle der Gesellschaft. Großes Engagement zeigte er darüber hinaus bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den Nachbarländern. So zählt er etwa zu den Gründervätern der Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (ARGE ALP), in der Keßler über viele Jahre die Kulturkommission geleitet hat, und auch beim Aufbau der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) wirkte er engagiert mit. “Wir werden ihn und seine wertvollen Verdienste für immer in Erinnerung behalten”, schloss Wallner seine Rede.