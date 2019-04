Vorarlberg: Wolfverdacht im hinteren Bregenzerwald

Wie Landeswildbiologe Hubert Schatz mitteilt, hat es laut Information des zuständigen Jagdschutzorgans in der vergangenen Nacht auf Mittwoch im hinteren Bregenzerwald im Raum Schönenbach einen Wildtierriss gegeben. Der Fall lässt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Wolf schließen.

Dieser Verdacht muss nun durch eine DNA-Analyse bestätigt werden. Die entsprechenden Proben wurden bereits gezogen und an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien eingesandt.