Vorarlberg: Wohnhaus in Dornbirn durch Brand völlig zerstört

In der Nacht auf Mittwoch geriet ein Haus in Dornbirn Haselstauden in Vollbrand und wurde gänzlich zerstört.

Entgegen der ersten Berichte war zum Zeitpunkt des Brandes nur eine Person zu Hause, die sich selbstständig aus dem Haus befreien konnte und nun bei Freunden untergekommen ist.

Die erste Alamierung lautete Pkw-Brand vor einem Gebäude. Als die Feuerwehr in der Hohlen Straße in Dornbirn eintraf, stand jedoch bereits das halbe Gebäude im Vollbrand. Die Feuerwehr Dornbirn war mit 160 Mann im Einsatz. Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand von Ermittlungen.