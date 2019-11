Vorarlberg: WKV spricht sich für Kiesabbau in Altach aus

Wenige Tage vor der Volksabstimmung zum Kiesabbau in Altach spricht sich die Wirtschaftskammer einmal mehr dafür aus.

Das dadurch erhöhte überregionale Schwerverkehrsaufkommen sei nicht nur eine Last für die vielen Anwohner, sondern führe auch zu schlicht unnötigen Emissionen. Dabei könnte der Eigenbedarf an Rohstoffen in Vorarlberg regional aus allen Landesteilen gedeckt werden, was auch deutlich kürzere und direkte Transportwegen mit sich bringe. „Selbstverständlich muss das unter Einbindung der Betroffenen und unter der verbindlichen Ausarbeitung verträglicher Verkehrslösungen geschehen, wie etwa in Altach, wo sich aktuell die strategische Bedeutung des regionalen Kiesabbauprojekts abzeichnet. Zudem ist beim neuen Kiesabbauprojekt in Altach – wie auch schon beim derzeitigen – kein Kiesexport angedacht“, so der WKV-Direktor in einer Aussendung.