Vorarlberg will Sputnik-Geimpfte nachimpfen

Die Vorarlberger Landesregierung will die bereits mit dem russischen Impfstoff Sputnik-V geimpften Saison-Arbeiter mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson nachimpfen.

Viele Saisonarbeiter im Vorarlberger Tourismus kommen aus Osteuropa. Diese sind oft mit dem russischen Impfstoff "Sputnik-V" geimpft. Der Impfstoff wird für den 3-G-Nachweis in Österreich allerdings nicht anerkannt.

Das Land will die betroffenen Tourismus-Saisonarbeiter deshalb mit dem Einmalimpfstoff von "Johnson&Johnson" nachimpfen.

Hotelerie begrüßt Vorsto´ß

Die Vorarlberger Hotellerie begrüßt den Vorstoß von Tourismus-Landesrat Christian Gantner. "Er schafft Sicherheit, Planbarkeit und erleichtert die Zusammenarbeit immens", so Heike Ladurner-Strolz, selbst Hotelière in Schruns und Landesvorsitzende der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) in Vorarlberg.