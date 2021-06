Vorarlberg will Covid-Tests "bedarfsorientiert" anbieten

Vorarlberg will in Zukunft die Testmöglichkeiten anpassen.

Aufgrund der sinkenden Auslastung und Nachfrage nach Corona-Tests reagiert das Land mit Anpassung der Kapazitäten und Betriebszeiten.

Die Nachfrage nach Corona-Testmöglichkeiten ist in Vorarlberg stark rückläufig. Das macht sich bei der Auslastung in den verbliebenen kostenlosen Teststationen deutlich bemerkbar, berichtet Sicherheitslandesrat Christian Gantner. Im Einvernehmen mit den beteiligten Partnern stellt Gantner daher Anpassungen bei den Betriebszeiten in Aussicht. „Nicht mehr benötigte Kapazitäten können so abgebaut werden. Gleichzeitig ist es im Sinne der Wirtschaftlichkeit, die Corona-Testmöglichkeiten bedarfsorientiert anzubieten“, so Landesrat Gantner.

Weniger Tests dank Impffortschritt

Nach Ansicht des Sicherheitsreferenten ist die stark rückläufige Testnachfrage eine unmittelbare Folge des rasanten Impffortschritts in Vorarlberg und der Zulassung von registrierten „Wohnzimmertests“ als Zutrittsberechtigung für 24 Stunden. In Summe wurde von Mitte Mai bis Mitte Juni an den Teststationen ein Rückgang der Testungen von knapp 61 Prozent verzeichnet.

Auf diese Entwicklung werde entsprechend reagiert, so Gantner. Eine Stellschraube sind die Öffnungszeiten. Sie werden in den sechs Landesteststraßen in Dornbirn und Bregenz, Bezau, Feldkirch, Bludenz und Schruns ab Donnerstag, 1. Juli 2021, reduziert.

Weiter aufrecht bleibt das flächendeckende Testangebot in allen Landesteilen, versichert Gantner. Die Gemeinden betreiben die Teststationen bedarfsorientiert.

Adaptierte Öffnungszeiten der Landesteststraßen ab 1. Juli:

Dornbirn (Antigen- und PCR-Testungen möglich): von Montag bis Sonntag, in der Zeit von 8:30 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:30 Uhr

Bezau – Bludenz – Bregenz – Feldkirch – Schruns (Antigen-Testungen möglich): von Montag bis Samstag, in der Zeit von 10:30 bis 12:15 Uhr und von 12:45 bis 18:00 Uhr

Kostenlose Testmöglichkeiten nützen

Eine Corona-Testung lässt sich weiterhin unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet buchen. Im Portal können bereits vereinbarte Testtermine einfach storniert bzw. verschoben werden. Alternativ ist weiter auch eine Anmeldung über die kostenfreie Hotline-Nummer 0800/201-360 möglich.

Alle Testmöglichkeiten im Überblick:

