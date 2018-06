Vorarlberg: Wetter im Ländle wird diese Woche heiß und gewittrig

Das Wetter in Vorarlberg bleibt auch in dieser Woche heiß und sommerlich. Jedoch ist auch immer wieder mit heftigen Gewittern zu rechnen.

Auch in der kommenden Woche ist im Ländle wieder Badewetter, die Temperaturen klettern auf bis zu 30 Grad.

Am Montag wird es sommerlich warm mit Temperaturen im Norden und Westen bis zu 28 Grad. Nachmittags bilden sich dann Quellwolken, die Schauer und Gewitter mit sich bringen. Und auch in der Nacht auf Dienstag bleibt es im Ländle gewittrig und regnerisch. Dienstags zeigt sich tasgüber zwar die Sonne am Himmel, jedoch ist gegen Abend schon mit der nächsten Gewitterfront zu rechnen. Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 25 Grad.