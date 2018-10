Vorarlberg: Wer bezahlt die Ratingagentur?

Beauftragt das Land Vorarlberg eine Ratingagentur, um die Landesfinanzen zu bewerten? Das möchte SPÖ-Klubobmann Michael Ritsch von Landeshauptmann Markus Wallner wissen.

„Das ist natürlich schön. Ich stelle aber die Aussagekraft dieser Bewertung in Frage. Denn Niederösterreich, Tirol, Oberösterreich die Steiermark und sogar Kärnten haben dieselbe Beurteilung bekommen. Das bedeutet einfach nur: All diese Länder können ihre Kredite zurückzahlen“, sagt Michael Ritsch.

Wie teuer ist diese Prüfung?

Er möchte deshalb mit einer Anfrage in Erfahrung bringen, wer den Auftrag zur Prüfung an „Standard & Poor’s“ erteilt und auf welcher rechtlichen Grundlage das geschieht. Auch die Frage nach den damit verbundenen Kosten ist in der Anfrage enthalten.