Vorarlberg: Wenn der Computer über Jobchancen entscheidet

In Zukunft soll beim Arbeitsmarktservice (AMS) ein Computerprogramm mit Hilfe von Algorithmen Arbeitslose nach ihren Chancen auf dem Arbeitsmarkt sortieren.

Kritik am System

Kritik kommt von der Grünen Wirtschafts- und Sozialsprecherin Sandra Schoch und von Landesvolksanwalt Florian Bachmayr-Heyda. Letzterer ortet im Einsatz des Programm sogar sVerstöße gegen Menschenrechte. Schoch fürchtet, “das AMS will all die Diskriminierungen am Arbeitsmarkt im Algorithmus abzeichnen, mit dem Ergebnis, dass sie damit zementiert werden.” Arbeitslose, die es ohnehin schon am schwersten hätten, würden auf der Strecke bleiben.