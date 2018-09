Vorarlberg: Wem gehört dieser Schmuck?

Bregenz - Eine Beerensammlerin fand in Rankweil mehrere Schmuckstücke, die von Wohnungseinbrüchen stammen dürften.

Im Zuge von Ermittlungen zu Wohnungseinbrüchen konnte die Polizei drei Frauen im Alter von 18-22 Jahren festnehmen, die beschuldigt werden, im Jahre 2017 in Vorarlberg Einbruchsdienststähle in Wohnhäuser verübt zu haben. Zwischenzeitlich konnten dem Trio neun Einbruchsdiebstähle nachgewiesen werden.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen wurde eruiert, dass die drei Frauen bei ihrem Aufenthalt in Vorarlberg in einem Waldstück in Rankweil nächtigten. Ende Juli fand eine Beerensammlerin im Dickicht eines bewaldeten Grünstreifens unterhalb der Autobahn zahlreiche weitere Schmuckstücke (vermutlich von teurerem Schmuck aussortierter Modeschmuck sowie Uhren und Münzen). Die Herkunft der Schmuckstücke ist unbekannt. Es besteht jedoch der Verdacht, dass diese von weiteren Einbrüchen der drei festgenommenen Frauen stammen.

Personen, die im Jahr 2017 Opfer von Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser geworden sind, werden ersucht, sich die Fotografien der Schmuckstücke anzusehen. Im Falle der Wiedererkennung wird ersucht, sich mit dem Landeskriminalamt Vorarlberg, Tel. 059/133-80-3333, in Verbindung zu setzen. Zudem können die Gegenstände am Freitag, den 07.09.2018, von 09:00 bis 19:00 Uhr, und am Samstag, den 08.09.2018, von 08:00 bis 16:00 Uhr, beim LKA Vorarlberg in Bregenz, Bahnhofstraße 45, im Original besichtigt werden.