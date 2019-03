Vorarlberg weitet Unterstützung für 24-Stunden-Pflege aus

Das Land Vorarlberg weitet seine finanzielle Unterstützung im Bereich der 24-Stunden-Pflege abermals aus.

Die zusätzliche Förderung geht an Personen, die trotz einer zum Jahreswechsel eingeführten Sonderleistung nicht in der Lage sind, die Kosten für die Pflege zu Hause zu stemmen. “Häusliche Pflege darf nicht am Finanziellen scheitern”, betonte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP).