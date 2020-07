Vorarlberg: Wanderer aus Notlage gerettet

Ein Wanderer musste mit dem Hubschrauber aus einer alpinen Notlage in St. Gerold befreit werden.

Ein 43-jährige Wanderer befand sich mit seinem 30-jährigen Begleiter, beide aus Schnifis, am Montagnachmittag in St. Gerold im Bereich des Rüfitobels. Nachdem der 43-jährige beabsichtigte von einem Vorsprung aus ein Bild anzufertigen, rutschte dieser ab und stürzte in weiterer Folge etwa eineinhalb Meter in steil abfallendes Gelände.