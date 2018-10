Vorarlberg: Wanderer (88) verweigerte Hilfe des Rettungshubschraubers

Ein 88-jähriger Berggeher aus Deutschland unternahm am Samstag um 04.30 Uhr alleine eine Wanderung vom Panoramagasthof Kristberg zum Itonskopf.

Wanderer wurder aggressiv

Gegen 16.10 Uhr nahmen Beamte der PI Schruns erneut Kontakt mit dem Melder der Alpinen Notlage auf. Dabei konnten sie in Erfahrung bringen, dass sich der 88-Jährige zwischenzeitlich am Abstieg befinde. Er würde alle paar Meter zu Boden stürzten und hätte schon eine Verletzung am Kopf. Trotzdem würde er jede Hilfe ablehnen. Der Wanderer wurde in der Folge vom Melder und zwei weiteren Wanderern ständig beobachtet, worauf dieser sich sehr aggressiv zu den „Helfern“ verhielt.