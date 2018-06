Vorarlberg: Waldrutschenpark am Golm eröffnet

Am vergangenen Wochenende wurde der Waldrutschenpark am Golm offiziell eröffnet und schon von zahlreichen Familien getestet.

Eine Attraktion für Groß und Klein, welche sich möglichst schonened in die Natur integriert – das war das Ziel der Initiatoren des Waldrutschenpark am Golm. Am vergangenen Wochenende konnte das Ergebnis bei der Eröffnung der rund 380 Meter langen Edelstahlrutschen begutachtet und ausprobiert werden. “Ein besonders schöner Nebeneffekt ist die Tatsache, dass wir mit unserer neuen Attraktion, die auch bei Regen genutzt werden kann, den Ganzjahrestourismus fördern. Seit Jahren bauen wir unser Sommerangebot aus. Der Waldrtuschenpark ist der nächste konsequente Schritt in diese Richtung”, erklärt Markus Burtscher, Geschäftsführer von GSL-Toursismus.