Vorarlberg-Wahl: ÖVP einigte sich offenbar auf zwei neue Landesräte

Die Vorarlberger ÖVP hat sich offenbar auf die Nachfolger der scheidenden Landesräte Karlheinz Rüdisser (Wirtschaft) und Christian Bernhard (Gesundheit) verständigt.

Ihre Funktionen sollen in der neuen Landesregierung Marco Tittler (43) und Martina Rüscher (46) übernehmen, berichteten die "Vorarlberger Nachrichten" und ORF Radio Vorarlberg. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht.

Noch nicht bestätigt

Dass Tittler und Rüscher in die Landesregierung einziehen werden, wurde am Samstag vom Büro des Landeshauptmanns freilich nicht bestätigt. Laut "Vorarlberger Nachrichten" soll Tittler am nächsten Mittwoch offiziell als Nachfolger von Rüdisser vorgestellt werden. Auch dafür gab es keine Bestätigung.