Vorarlberg-Wahl: Grüne legten Wahlkampfbudget offen

Die Vorarlberger Grünen wollen wie ihre Bundesorganisation volle finanzielle Transparenz hinsichtlich der Wahlkampfkosten gewährleisten.

Für die Nationalrats- und Landtagswahl seien in Vorarlberg 300.000 Euro budgetiert, informierten am Dienstag Landessprecher Johannes Rauch und Nina Tomaselli. "Mehr ist im Moment nicht drinnen. Wir sind dafür umso kämpferischer und kreativer", so Tomaselli.