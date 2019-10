Vorarlberg-Wahl: FPÖ will ÖVP-Absolute verhindern

Zwei Tage vor der Vorarlberger Landtagswahl hat die FPÖ ein neues Wahlziel ausgegeben.

"Wahlziel Nummer eins ist es, eine absolute Mehrheit der ÖVP zu verhindern", so Parteiobmann Christof Bitschi am Freitag zum Wahlkampfabschluss mit Blick auf aktuelle Umfragen. Man dürfe im Land nicht zulassen, dass eine Partei die absolute Macht habe. "Wir werden alles geben, um das zu verhindern", so Bitschi.