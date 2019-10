Vorarlberg-Wahl: Endergebnis komplett - und fast unverändert

Alle 166.130 bei der Vorarlberger Landtagswahl vergangenen Sonntag abgegebenen Stimmen (165.211 davon gültig) sind nun ausgezählt.

Die Stimmenanteile von ÖVP, FPÖ und SPÖ fallen letztlich etwas niedriger aus, während Grüne und NEOS - wie immer - nach Auswertung der Wahlkarten besser dastanden als am Wahlsonntag. Die Änderungen waren aber nur marginal, weil in Vorarlberg der größte Teil der Briefwahl - nämlich die am Postweg bzw. schon vor dem Wahltag persönlich bei den Wahlbehörden abgegebenen Stimmen - bereits am Sonntag mitgezählt wird.