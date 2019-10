Vorarlberg-Wahl: 34.562 Wahlkarten wurden ausgestellt

Für die Vorarlberger Landtagswahl am Sonntag sind 34.562 Wahlkarten ausgestellt worden.

Das gab die Landespressestelle am Freitag nach Ablauf der Antragsfrist bekannt. Damit stieg die Zahl der Wahlkarten gegenüber der Landtagswahl 2014 um 9.532 Stück (plus 38,1 Prozent). 475 Wahlkarten gingen an Auslands-Vorarlberger. Im Vergleich zur Nationalratswahl sank die Zahl der Wahlkarten um 8.880 Stück.

Anders als bei der Nationalratswahl werden Wahlkarten, die an die Gemeinde zurückgesandt oder dort abgegeben werden, am Wahltag ausgewertet und fließen in die Stimmen des Gemeindeergebnisses ein. Letzter Zeitpunkt zur Abgabe beim Gemeindeamt ist der Wahlschluss des letzten Wahllokals in dieser Gemeinde.

Auswertung am Dienstag