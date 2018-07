Vorarlberg: Waghalsiges Überholmanöver - Polizei sucht Pkw-Lenker

Am Freitagabend kam es auf der Bödelestraße zu einem waghalsigen Überholmanöver - die Polizei sucht nun einen der Zeugen.

Ein 51-Jähriger war mit seinem Pkw am vergangenen Freitag gegen 19.54 Uhr auf der Bödelestraße in Richtung Dornbirn unterwegs. Beim Gasthof “Ammenegg” bog ein weißer Kastenwagen in die Straße ein und fuhr ebenfalls talwärts. Da der Kastenwagen sehr langsam fuhr, überholte der 51-Jährige das vor ihm fahrende Fahrzeug. Nach dem Überholmanöver bemerkte er im Außenspiegel einen herannahenden schwarzen VW Golf, welcher zum Überholen beider Fahrzeuge ansetzte, obwohl eine ausreichende Sichte nach vorne nicht gegeben war.