Vorarlberg: Vorsicht auf den Wanderwegen

Der Föhnsturm Anfang dieser Woche mit orkanartigen Böen hat an exponierten Stellen auch im Berggebiet von Dornbirn Bäume abgebrochen oder entwurzelt.

Dabei wurden auch Steine und Felsbrocken gelockert. In manchen Bereichen hängen auch Bäume, abgebrochene Äste und Baumwipfel im Steilgelände. In der Kürze konnten noch nicht alle Gefahrenstellen besichtigt und beseitigt oder gesichert werden. Die Stadt Dornbirn hat unverzüglich mit den teils gefährlichen Aufräumarbeiten begonnen. Diese werden aber noch länger Zeit in Anspruch nehmen.