Vorarlberg: Von Lkw abgedrängt – 16-Jährige Mopedlenkerin schwer verletzt

Nenzing - Eine 16-jährige Mopedlenker wurde am Mittwochabend in Nenzing von einen Lkw abgedrängt. Die Jugendliche kam zu Sturz und verletzte sich schwer.

Am Mittwochabend fuhr eine 16-jährige Mopedlenkerin mit ihrer Vespa auf der L190 in Beschling von Nenzing kommend in Fahrtrichtung Frastanz. Etwa 150 Meter vor einer Tankstelle setzte ein hinter ihr fahrender Lkw zum Überholen an. Zur selben Zeit fuhr auf der Gegenfahrbahn ein unbekannter Pkw in Fahrtrichtung Nenzing.