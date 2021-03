Vorarlberg: Vier Verletzte bei schwerem Unfall in Raggal

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag wurden vier Personen verletzt.

Am Mittwoch gegen 17.50 Uhr fuhr eine PKW-Lenkerin mit drei Insassen von Raggal kommend, talwärts, in Richtung Ludesch. Zur selben Zeit fuhr ein Fahrzeuglenker mit einem LLKW aus Ludesch kommend, bergwärts, in Richtung Raggal. Im Kurvenbereich der Falazerabachbrücke kollidierten die Fahrzeuge aus unbekannter Ursache mit den linkseitigen Fahrzeugfronten. Durch die Kollision wurden die Insassen des PKW unbestimmten Grades verletzt. Der Fahrzeuglenker des LLKW ist nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.