Vorarlberg: Vier Rippen gebrochen - Schlägerei oder Unfall?

Noch kein Urteil im Prozess. Drei Angeklagte behaupten, Radfahrer habe sich beim Sturz schwer verletzt.

Der Radfahrer hat sich im September in einer Hofsteiggemeinde vier Rippen gebrochen. Zudem hat der selbstständige 51-Jährige Prellungen am ganzen Körper erlitten. Er sagte gestern als Zeuge vor Gericht, die Verletzungen hätten ihm die drei Angeklagten zugefügt, die ihn mit Faustschlägen und Tritten verprügelt hätten. Das sei passiert, nachdem er die Autofahrerin zur Rede gestellt habe, deren Pkw mitten auf der Straße gestanden sei. Er habe mit seinem Rad gerade noch am Auto vorbeifahren können, sei dann aber gegen die Gehsteigkante gefahren und in eine Wiese gefallen. Beim Sturz vom Rad sei er unverletzt geblieben.