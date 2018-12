Vorarlberg: Versuchter Raubüberfall – Wer kennt diesen Mann?

Altach - Die Polizei sucht nach einem Mann, der Mitte November in Altach und Klaus zwei Imibss-Stände überfallen wollte.

Am 14. November gegen 23.30 Uhr versuchte ein maskierter und mit einem Messer bewaffneter Mann den Besitzer eines Imbiss-Standes in Altach zu überfallen. Der Täter flüchtete im Anschluss ohne Beute.

Am 15. November gegen 2.30 Uhr versuchte derselbe unbekannte Mann in einen Imbiss-Stand in Klaus einzubrechen. Vom teilweise unmaskierten Täter wurden von einer Überwachungskamera Fotos angefertigt.